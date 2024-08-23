Глава МИД Италии говорит, что стране не хватает студентов из Африки

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что хотел бы, чтобы в страну приезжало больше африканских студентов.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Таяни приводит Euractiv.

Его высказывания прозвучали на фоне споров внутри коалиции по реформе гражданства.

Правоцентристская партия Таяни "Вперед, Италия" призвала правительство рассмотреть возможность предоставления гражданства несовершеннолетним иностранцам, которые завершили большую часть своего образования в Италии.

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Это предложение встретило сопротивление со стороны двух правых коалиционных партий – "Братьев Италии" премьер-министра Джорджии Мелони и "Лиги" Маттео Сальвини.

Издание отмечает, что недавние слова главы МИД могут еще больше углубить разногласия между силами коалиции.

"Я думаю, что количество африканских студентов, обучающихся в Италии, должно быть увеличено", – сказал Таяни.

Он обсуждал итальянскую инициативу по развитию африканских стран, известную как "План Маттеи", названную в честь покойного основателя итальянской энергетической компании Eni. Таяни сравнил этот проект с современным планом Маршалла, в рамках которого Соединенные Штаты оказывали поддержку европейским экономикам после Второй мировой войны.

В Италии учится гораздо меньше иностранцев, чем в других крупных странах Европейского Союза. По данным итальянского национального статистического института ISTAT, в 2022 году страна выдала около 25 тысяч разрешений на обучение по сравнению с почти 105 тысячами, выданными Францией, и около 70 тысячами, выданными Германией.

Среди вероятных причин нехватки иностранных студентов ISTAT называет относительно ограниченное использование итальянского языка как международного и трудности с поиском работы в Италии.

Напомним, в январе премьер Мелони представила план для укрепления отношений с Африкой, который предусматривает выделение 5,5 млрд евро странам континента для укрепления энергетических связей и сдерживания миграционных потоков.