Десять мігрантів потонули у річці на кордоні Сербії і Боснії

Із річки Дрина, яка протікає на кордоні Сербії та Боснії і Герцеговини, витягли тіла ще двох нелегальних мігрантів, які були на човні, що перевернувся в ніч на четвер, 22 серпня.

Про це повідомила балканська служба "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

Таким чином, загальна кількість загиблих зросла до десяти.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Сербії Івіца Дачич, з води витягли немовля близько дев'яти місяців та його матір.

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"Співробітники Міністерства внутрішніх справ Республіки Сербія на цей момент вилучили тіла шести чоловіків, жінки і немовляти, а співробітники поліції Республіки Сербської знайшли тіла двох чоловіків. Пошуки ще тривають", – сказав Дачич.

Директор Республіканської адміністрації цивільного захисту в Республіці Сербській Борис Трнінич підтвердив, що біля міста Тегара перекинувся човен під час незаконного переходу з Сербії в Боснію і Герцеговину.

"Одну частину мігрантів вдалося врятувати, вони вийшли на берег, іншу частину мігрантів – ні. Пошуки ще тривають, незабаром до нас приєднаються водолази", – сказав він.

Аварія на Дрині сталася у ніч проти 22 серпня, коли мігранти намагалися перетнути річку на малому човні.

За інформацією МВС Сербії, з 18 людей, що вижили, 16 є вихідцями з Сирії і двоє – з Єгипту.

Спершу повідомлялось про трьох загиблих, згодом – про вісьмох.