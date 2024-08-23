Десять мигрантов утонули в реке на границе Сербии и Боснии

Из реки Дрина, что протекает на границе Сербии и Боснии и Герцеговины, вытащили тела еще двух нелегальных мигрантов, которые были на лодке, перевернувшейся в ночь на четверг, 22 августа.

Об этом сообщила балканская служба "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

Таким образом, общее количество погибших возросло до десяти.

Как сообщил министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич, из воды вытащили младенца около девяти месяцев и его мать.

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"Сотрудники Министерства внутренних дел Республики Сербия на данный момент изъяли тела шести мужчин, женщины и младенца, а сотрудники полиции Республики Сербской нашли тела двух мужчин. Поиски продолжаются", – сказал Дачич.

Директор Республиканской администрации гражданской защиты в Республике Сербской Борис Трнинич подтвердил, что возле города Тегара перевернулась лодка во время незаконного перехода из Сербии в Боснию и Герцеговину.

"Одну часть мигрантов удалось спасти, они вышли на берег, другую часть мигрантов нет. Поиски еще продолжаются, вскоре к нам присоединятся водолазы", – сказал он.

Катастрофа на Дрине произошла в ночь на 22 августа, когда мигранты пытались пересечь реку на небольшой лодке.

По информации МВД Сербии, из 18 выживших людей 16 являются выходцами из Сирии и двое – из Египта.

Сначала сообщалось о трех погибших, впоследствии – о восьми.