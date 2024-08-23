Спасатели обнаружили тело последнего пропавшего без вести после крушения яхты возле Сицилии

Итальянские водолазы-спасатели нашли тело последнего пропавшего человека после аварии роскошной яхты Bayesian, затонувшей у берегов Сицилии в начале недели.

Об этом сообщает Reuters, а также итальянское агентство ANSA, пишет "Европейская правда".

В частности, Reuters отмечает, что обнаруженное тело, предположительно принадлежит 18-летней дочери погибшего британского технологического магната Майка Линча Ханне.

В свою очередь ANSA информирует, что спасатели на месте опознали 18-летнюю Ханну.

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Сейчас водолазы извлекают тело девушки, чтобы поднять его на поверхность.

Тело 59-летнего Майка Линча было найдено в четверг. А значит последней жертвой, как отмечает агентство, должна быть Ханна, хотя перед этим сообщалось, что ее тело было найдено.

Судно Bayesian, на борту которого находились 22 человека, затонуло после того, как в этом районе прошелся торнадо. Оно пошло ко дну всего за 60 секунд.

Береговая охрана спасла 15 пассажиров, а еще семеро считались пропавшими без вести. Тело одного человека – шеф-повара судна Рикардо Томаса – нашли еще в понедельник.

К поисковым операциям были привлечены, в частности, водолазы, которые участвовали в миссии после катастрофы круизного лайнера "Конкордия", затонувшего в ночь с 13 на 14 января 2012 года, унеся жизни 33 человек.

Из-за того, что глубина, на которой находятся обломки Bayesian, превышает 50 метров, водолазы могут потратить на поиски лишь 12 минут, прежде чем им приходится снова подняться на поверхность.

Спасатели надеялись найти пропавших людей живыми в одной из кают внутри яхты, где при плотно закрытых дверях могла образоваться "капсула" с воздухом.

Однако позже выразили сомнения, что заблокированные в каютах люди живы.