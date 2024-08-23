На Монблане произошел новый смертельный инцидент с альпинистами

На обратном пути с самой высокой вершины Европы Монблан в четверг сорвались двое альпинистов, один из них погиб.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Двое альпинистов 22 августа возвращались обратно после подъема на Монблан и сорвались в районе вершины Дом-дю-Гуте (Dôme du Goûter), через которую проходит классический маршрут и которая приобрела славу особо опасного участка. Спасательные службы получили извещение около 17:40.

На место отправилась команда высокогорных спасателей из Шамони. С вертолета определили следы падения связки, которые вели в ледниковую трещину. Альпинисты оказались в ней на глубине около 7 метров.

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Добраться до них удалось примерно за час. Один из пострадавших, 67-летний француз, к тому времени уже умер.

Его 62-летнего напарника госпитализировали с переохлаждением и черепно-мозговой травмой.

Это последний из целого ряда несчастных случаев, которые произошли во французских Альпах за последнее время. Ранее на этой неделе сорвались и погибли два брата-альпиниста. Также спасатели предотвратили возможную трагедию, вовремя заметив двух альпинистов, которые на спуске сбились с безопасного пути.

В начале августа во французских Альпах в результате обвала ледника погибли трое альпинистов из Франции и Германии.