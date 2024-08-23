В Дании из-за шторма отменили паромы в Норвегию и закрыли один мост

Из-за сильного шторма на Северном море отменили паромы между Данией и Норвегией, а один из мостов в регионе закрыли для движения после повреждения строительных конструкций.

Об этом сообщает DR, пишет "Европейская правда".

Чрезвычайно сильный ветер на севере и западном побережье Дании 23 августа поломал многочисленные деревья и вызвал перебои в дорожном движении.

В Северной Ютландии закрыли в обоих направлениях движение на Оддесунском мосту после того, как ветер оборвал там часть строительных конструкций. В том районе шквалы ветра достигают 35 метров в секунду.

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Из-за шторма отменили морские паромы между Данией и норвежскими Кристиансандом и Ларвиком операторов ColorLine и Fjordline, запланированные на вторую половину дня.

Штормовое предупреждение для большей части страны объявлено на период с 16 до 22 часов, самый сильный ветер ожидается с 16 до 20 часов по местному времени.

Напомним, в результате сильного урагана в Польше и Балтии в конце июля погибли пять человек.

На этой неделе в шторме в Средиземном море возле Сицилии затонула элитная яхта с 22 пассажирами и членами экипажа на борту. 15 из них спаслись, еще семь человек погибли, в том числе один из самых известных британских технологических предпринимателей.