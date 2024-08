Лидеры государств Запада, члены правительств и послы продолжают публиковать поздравления Украине по случаю 33-й годовщины независимости.

Об этом сообщает "Европейская правда".

От Нидерландов поздравления записали премьер-министр Дик Шуф, министр иностранных дел Каспар Вельдкамп и министр обороны Рубен Брекельманс.

"Ваша борьба демонстрирует, что независимость нельзя воспринимать как нечто, что есть по умолчанию. Это то, за что стоит бороться. Но никто не может делать это в одиночку. И вам не приходится делать это в одиночку.

Украина может рассчитывать на Нидерланды. Не только сегодня, а каждый день", – заявил Дик Шуф.

We stand with Ukraine. 🇳🇱🤝🇺🇦



Your struggle shows that independence can never be taken for granted. It is something worth fighting for. But no one can do that alone. And you don’t need to.



Ukraine can continue to count on the Netherlands. Not only today, on Independence Day,… – Dick Schoof (@MinPres) August 24, 2024

Видеопоздравление записала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Накануне здание Еврокомиссии подсвечивали цветами украинского флага.

"Европа всегда будет на стороне Украины, потому что Украина – это Европа. Ваша свобода – это наша свобода. Наша безопасность – это наша безопасность", – заявила она.

"Украинцы как никто знают, что за свои ценности нужно бороться. Украинцы уже 10 лет противостоят российской агрессии, защищая не только суверенитет и территориальную целостность Украины, но и наши общие европейские ценности. С начала полномасштабной войны Украина и украинцы защищают свободу нас всех. Свободу страны самостоятельно решать за себя, свободу людей жить и решать, кем они являются", – отметила в своем поздравлении посол ЕС в Украине Катарина Матернова.

"33 года назад украинский народ выбрал независимость от СССР. Сейчас Украина – суверенное государство, которое борется с попытками России уничтожить ее национальную и культурную идентичность. Великобритания будет помогать Украине столько, сколько потребуется", - заявили в Министерстве иностранных дел Соединенного Королевства.

"Мы будем поддерживать вас столько, сколько это будет необходимо, чего бы это ни стоило – до победы, до справедливого и устойчивого мира", – заявил премьер Британии Кир Стармер.

Britain will always stand with Ukraine.



On your day of independence, we share a clear message:



We will continue to stand with you – because that is what the people of Ukraine deserve.



Slava Ukraini. pic.twitter.com/aB1kh1f4YH – Keir Starmer (@Keir_Starmer) August 24, 2024

Тем временем Минобороны Британии призвало граждан публично писать поздравления и слова поддержки для украинцев, а министр обороны Джон Гили опубликовал колонку о том, что Курская операция доказала реалистичность победы Украины в войне.

#MakeNoiseForUkraine



Don't let your support for Ukraine fall silent. Post your message of support on Ukrainian Independence Day.



The louder the better! Join in: https://t.co/IZdYbYcebd#SlavaUkraini pic.twitter.com/gRXxp06ySe – Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 24, 2024

"Ваша борьба за свободу – это надежда и указатель для всех, кто ценит демократию. Молдова – на вашей стороне, сегодня и в дальнейшем", – заявила президент Молдовы Майя Санду.

On Ukraine’s Independence Day, we celebrate the courage and resilience of the Ukrainian people. Your fight for freedom is a beacon of hope for all who cherish democracy. Moldova stands with you, today and always.



З Днем Незалежності, Україно! pic.twitter.com/uhgrpciMAP – Maia Sandu (@sandumaiamd) August 24, 2024

Посол Австрии Арад Бенкьо записал свое видеопоздравление на украинском языке и процитировал слова Вячеслава Черновола о том, что "независимость – это не только флаг и герб, а прежде всего вера в себя". Он пожелал Украине будущего в мире и благополучии.

"Я убеждена, что несмотря на нынешние вызовы Украина сейчас сильнее, сплоченнее и более уверенной в своем курсе, чем когда-либо прежде. Мои поздравления украинцам и Украине... Ирландия и в дальнейшем будет с вами в партнерстве и дружбе. И мы ждем дня, когда Украина победит в этой войне, отстроится и станет членом ЕС", – заявила посол Ирландии Тереза Гили.

Напомним, среди первых появились поздравления от президентов Латвии, Литвы и Эстонии, а также латвийского министра обороны.

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев для участия в празднованиях, о его приезде – вопреки стандартным правилам безопасности во время полномасштабной войны – сообщили почти сразу.