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Новости — Суббота, 24 августа 2024, 11:21 — Мария Емец

Лидеры государств Запада, члены правительств и послы продолжают публиковать поздравления Украине по случаю 33-й годовщины независимости.

Об этом сообщает "Европейская правда".

От Нидерландов поздравления записали премьер-министр Дик Шуф, министр иностранных дел Каспар Вельдкамп и министр обороны Рубен Брекельманс.

"Ваша борьба демонстрирует, что независимость нельзя воспринимать как нечто, что есть по умолчанию. Это то, за что стоит бороться. Но никто не может делать это в одиночку. И вам не приходится делать это в одиночку.

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Украина может рассчитывать на Нидерланды. Не только сегодня, а каждый день", – заявил Дик Шуф.

Видеопоздравление записала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Накануне здание Еврокомиссии подсвечивали цветами украинского флага.

"Европа всегда будет на стороне Украины, потому что Украина – это Европа. Ваша свобода – это наша свобода. Наша безопасность – это наша безопасность", – заявила она.

"Украинцы как никто знают, что за свои ценности нужно бороться. Украинцы уже 10 лет противостоят российской агрессии, защищая не только суверенитет и территориальную целостность Украины, но и наши общие европейские ценности. С начала полномасштабной войны Украина и украинцы защищают свободу нас всех. Свободу страны самостоятельно решать за себя, свободу людей жить и решать, кем они являются", – отметила в своем поздравлении посол ЕС в Украине Катарина Матернова.

"33 года назад украинский народ выбрал независимость от СССР. Сейчас Украина – суверенное государство, которое борется с попытками России уничтожить ее национальную и культурную идентичность. Великобритания будет помогать Украине столько, сколько потребуется", - заявили в Министерстве иностранных дел Соединенного Королевства.

"Мы будем поддерживать вас столько, сколько это будет необходимо, чего бы это ни стоило – до победы, до справедливого и устойчивого мира", – заявил премьер Британии Кир Стармер.

Тем временем Минобороны Британии призвало граждан публично писать поздравления и слова поддержки для украинцев, а министр обороны Джон Гили опубликовал колонку о том, что Курская операция доказала реалистичность победы Украины в войне.

"Ваша борьба за свободу – это надежда и указатель для всех, кто ценит демократию. Молдова – на вашей стороне, сегодня и в дальнейшем", – заявила президент Молдовы Майя Санду.

Посол Австрии Арад Бенкьо записал свое видеопоздравление на украинском языке и процитировал слова Вячеслава Черновола о том, что "независимость – это не только флаг и герб, а прежде всего вера в себя". Он пожелал Украине будущего в мире и благополучии.

"Я убеждена, что несмотря на нынешние вызовы Украина сейчас сильнее, сплоченнее и более уверенной в своем курсе, чем когда-либо прежде. Мои поздравления украинцам и Украине... Ирландия и в дальнейшем будет с вами в партнерстве и дружбе. И мы ждем дня, когда Украина победит в этой войне, отстроится и станет членом ЕС", – заявила посол Ирландии Тереза Гили.

Напомним, среди первых появились поздравления от президентов Латвии, Литвы и Эстонии, а также латвийского министра обороны.

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев для участия в празднованиях, о его приезде – вопреки стандартным правилам безопасности во время полномасштабной войны – сообщили почти сразу.

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