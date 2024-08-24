Зеленський підписав закон про ратифікацію Римського статуту

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Радою закон про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У картці законопроєкту на сайті Верховної Ради з’явились примітки про те, що 23 серпня закон спрямували на підпис президенту, а 24 серпня він повернувся з підписом Володимира Зеленського і почалося розсилання акта.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду у середу 21 серпня, що означатиме повноцінне долучення України до МКС.

Реклама:

Україна підписала Римський статут ще у 2000 році, але за весь цей час так і не ратифікувала його – навіть попри те, що у 2015 році необхідність ратифікації визнали рішенням Ради нацбезпеки та оборони. Однією з причин називали побоювання, що МКС може притягати до відповідальності громадян України.

Україна ратифікує Римський статут із окремою заявою, згідно з якою протягом 7 років після набрання чинності ратифікаційним законом "Україна не визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду стосовно її громадян щодо вчинення злочинів, передбачених статтею 8 Римського статуту". Наразі немає ясності, як саме працюватиме ця норма, зважаючи на те, що Україна вже зараз надала МКС право розслідувати злочини, вчинені на її території.

Детально про значення ратифікації і чому це – правильне рішення, читайте у поясненні "ЄвроПравди".

Водночас стало відомо, що Рада ратифікувала Римський статут з помилкою у перекладі. Про цю проблему – у статті "Європейської правди" "Римський статут із російським акцентом"