В Германии задержали 15-летнего подростка в связи с нападением с тремя погибшими

Полиция немецкого Дюссельдорфа сообщила о задержании подростка в связи со смертельным нападением в городе Золинген.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Полиция объявила на пресс-конференции, что задержаному 15 лет. Правоохранители устанавливают степень его причастности к преступлению.

Как сообщает Spiegel, арестованный – 15-летний киргиз. Он жил в общежитии для беженцев.

Реклама:

Он мог иметь разговор на фестивале в Золингене с предполагаемым подозреваемым, который скрывается от правосудия. Свидетели утверждают, что слышали, как арестованный и другой мужчина говорили о возможном нападении с ножом.

Таким образом, 15-летнего подростка обвиняют в том, что он не сообщил о запланированном преступлении. Сейчас парень отказывается давать показания.

Главный прокурор Маркус Касперс заявил на пресс-конференции в полицейском участке Вупперталя: "Согласно показаниям свидетелей, ранее неизвестное лицо незадолго до нападения разговаривало с подростком о намерениях, которые бы соответствовали исполнению преступления".

По словам следователей, они пока не знают, является ли это лицо исполнителем преступления. Свидетели разговора сами не были свидетелями преступления.

Немецкие СМИ также сообщили, что в мусорном баке в центре Золингена нашли орудие убийства – нож.

Напомним, в городе неподалеку Дюссельдорфа на западе Германии произошло нападение с ножом во время празднования дня города, три человека погибли и еще восемь ранены.

Недавно в МВД Германии предложили расширить полномочия Федерального ведомства уголовной полиции, в частности относительно тайных обысков, аргументируя это угрозой исламистского терроризма. Однако министр юстиции высказался против.

Также предложили ужесточить законы, регулирующие ношение холодного оружия, в ответ на увеличение количества нападений с использованием ножей.