На Мадейрі вдалось взяти під контроль масштабну лісову пожежу

На португальському острові Мадейра рятувальникам вдалось взяти під контроль велику лісову пожежу за допомогою двох іспанських пожежних літаків.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив регіональний керівник цивільного захисту Антоніу Нуньєш, якого цитує dpa.

Літаки з Іспанії прибули в четвер на прохання Європейського Союзу після того, як Португалія звернулася по допомогу.

Іспанські літаки в основному дислокувалися в горах навколо Піку Руйво, найвищої гори острова висотою понад 1 800 метрів. Єдиний пожежний вертоліт Мадейри безуспішно намагався стримати полум'я.

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Лісова пожежа, що спалахнула 14 серпня, знищила близько п’яти тисяч гектарів насаджень.

Наразі не повідомляється про постраждалих або пошкодження будівель, але вчені заявляють про значну шкоду навколишньому середовищу та знищення флори і фауни.

Кримінальна поліція розслідує причини пожежі. Голова регіонального уряду Мадейри Мігель Альбукерке вже заявив про підпал.

Як повідомляли, пожежі на Мадейрі зіпсували відпустку тисячам європейських туристів, які не можуть ані продовжити відпочинок, ані залишити острів.

За даними національних ЗМІ, у такій ситуації опинилися кілька сотень громадян Франції та близько 500 поляків.