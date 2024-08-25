На Мадейре удалось взять под контроль масштабный лесной пожар

На португальском острове Мадейра спасателям удалось взять под контроль крупный лесной пожар с помощью двух испанских пожарных самолетов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил региональный руководитель гражданской защиты Антониу Нуньеш, которого цитирует dpa.

Самолеты из Испании прибыли в четверг по просьбе Европейского Союза после того, как Португалия обратилась за помощью.

Испанские самолеты в основном дислоцировались в горах вокруг Пика Руйво, самой высокой горы острова высотой более 1 800 метров. Единственный пожарный вертолет Мадейры безуспешно пытался сдержать пламя.

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Лесной пожар, вспыхнувший 14 августа, уничтожил около пяти тысяч гектаров насаждений.

Пока не сообщается о пострадавших или повреждениях зданий, но ученые заявляют о значительном ущербе окружающей среде и уничтожении флоры и фауны.

Уголовная полиция расследует причины пожара. Глава регионального правительства Мадейры Мигель Альбукерке уже заявил о поджоге.

Как сообщалось, пожары на Мадейре испортили отпуск тысячам европейских туристов, которые не могут ни продолжить отдых, ни покинуть остров.

По данным национальных СМИ, в такой ситуации оказались несколько сотен граждан Франции и около 500 поляков.