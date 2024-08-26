Правительство Польши обещает сократить продолжительность рабочего времени

Польское правительство подтвердило, что до окончания срока своих полномочий в 2027 году внесет поправки в Трудовой кодекс с целью сокращения рабочего времени.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации Euractiv.

Сокращение рабочего времени предлагается осуществить или путем введения четырехдневной недели, или семичасового рабочего дня.

Учитывая то, что сейчас рассматриваются оба варианта, наиболее вероятным представляется, что компании будут сами решать, сделать ли пятницы или понедельники свободными.

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"Будет определено, что лучше – сократить среднюю рабочую неделю с 40 до 35 часов или ввести четырехдневную рабочую неделю", – заявляла ранее министр семьи, труда и социальной политики Агнешка Дзимянович-Бонк.

Согласно исследованиям, короткая рабочая неделя имеет в Польше больше сторонников, чем семичасовой рабочий день, причем 70% работодателей предпочитают четырехдневную рабочую неделю.

Ожидается, что работа над поправками в Трудовой кодекс наберет обороты осенью и может быть завершена весной следующего года, поскольку сокращение рабочего времени может помочь правящей коалиции в президентской избирательной кампании 2025 года.

В то же время этот вопрос вызвал споры в польском правительстве.

В частности, министр Дзимьянович-Бонк поддерживает сокращение продолжительности рабочего времени, тогда как министр государственных фондов и региональной политики Катажина Пелчинская-Наленч скептически настроена относительно этой идеи.

"У нас демографический кризис. Еще 15 лет назад на одного пенсионера (в Польше) приходилось четыре человека. Сейчас их меньше трех, а к 2050 году будет только два. При таких условиях четырехдневная рабочая неделя – это не то направление, которого мы должны придерживаться", – сказала она.

Напомним, острая нехватка квалифицированных кадров угрожает стабильности жизненно важных отраслей промышленности в Германии.

С 1 июня в Германии вступила в силу схема Chancenkarte ("Карта возможностей"), которая позволяет квалифицированным работникам из стран, не входящих в Европейский Союз, приезжать в поисках работы.

Новая визовая схема является частью пакета законов, направленных на преодоление нехватки квалифицированной рабочей силы в Германии.