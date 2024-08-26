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Данія посилить співпрацю з Африкою та запропонує альтернативу російському впливу

Новини — Понеділок, 26 серпня 2024, 14:52 — Уляна Кричковська

Данія оприлюднила нову стратегію щодо рівноправного партнерства з африканськими країнами, у якому, зокрема, йдеться про створення альтернативи посиленню китайського та російського впливу на континенті.

Про це йдеться у заяві міністрів закордонних справ Ларс Льокке Расмуссена та співробітництва в галузі розвитку та глобальної кліматичної політики Дена Йоргенсена, пише "Європейська правда".

Для протидії впливу РФ і Китаю в Африці Данія, зокрема, пропонує залучати більші інвестиції в африканські країни.

У заяві наголосили, що нове рівноправне партнерство з африканськими країнами – центральний елемент нової стратегії Данії.

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У рамках цієї стратегії країна відкриє посольства у Сенегалі, Тунісі та Руанді, а також збільшить дипломатичну силу в посольствах в Єгипті, Кенії, Південній Африці, Нігерії та Гані.

Водночас, як зазначили міністри, внаслідок серії військових переворотів, посольства в Буркіна-Фасо та Малі будуть закриті.

Расмуссен вважає, що одним із найважливіших зовнішньополітичних питань цього століття буде питання про те, чи будуть африканські країни більше орієнтуватися на схід чи на захід, а Данія, за його словами -  зацікавлена в тому, щоб африканські країни дивилися на Європу, коли їм потрібно прокласти курс на своє майбутнє.

"Ми повинні показати, що можемо запропонувати привабливу альтернативу посиленню китайського та російського впливу на континенті", – акцентував він.

Зокрема міністр пропонує зробити це шляхом збільшення інвестицій в Африку та збільшенням кількості бізнесів з африканськими компаніями.

За його словами, уряд країни надаватиме більше підтримки зусиллям ЄС в Африці у 2025 році, зосереджуючись на регіональній вільній торгівлі, зеленій інфраструктурі та цифровізації.

Нагадаємо, 23 серпня Єврокомісія закликала країни-члени Євросоюзу поділитися з країнами Африки вакцинами від мавпячої віспи на тлі спалаху захворюваності. 

Своєю чергою міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що хотів би, щоб до країни приїжджало більше африканських студентів.

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