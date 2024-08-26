Дания усилит сотрудничество с Африкой и предложит альтернативу российскому влиянию

Дания обнародовала новую стратегию по равноправному партнерству с африканскими странами, в котором, в частности, говорится о создании альтернативы усилению китайского и российского влияния на континенте.

Об этом говорится в заявлении министров иностранных дел Ларс Льокке Расмуссена и сотрудничества в области развития и глобальной климатической политики Дена Йоргенсена, пишет "Европейская правда".

Для противодействия влиянию РФ и Китая в Африке Дания, в частности, предлагает привлекать большие инвестиции в африканские страны.

В заявлении отметили, что новое равноправное партнерство с африканскими странами – центральный элемент новой стратегии Дании.

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В рамках этой стратегии страна откроет посольства в Сенегале, Тунисе и Руанде, а также увеличит дипломатическую силу в посольствах в Египте, Кении, Южной Африке, Нигерии и Гане.

В то же время, как отметили министры, в результате серии военных переворотов, посольства в Буркина-Фасо и Мали будут закрыты.

Расмуссен считает, что одним из важнейших внешнеполитических вопросов этого века будет вопрос о том, будут ли африканские страны больше ориентироваться на восток или на запад, а Дания, по его словам – заинтересована в том, чтобы африканские страны смотрели на Европу, когда им нужно проложить курс на свое будущее.

"Мы должны показать, что можем предложить привлекательную альтернативу усилению китайского и российского влияния на континенте", – акцентировал он.

В частности министр предлагает сделать это путем увеличения инвестиций в Африку и увеличением количества бизнесов с африканскими компаниями.

По его словам, правительство страны будет оказывать больше поддержки усилиям ЕС в Африке в 2025 году, сосредотачиваясь на региональной свободной торговле, зеленой инфраструктуре и цифровизации.

Напомним, 23 августа Еврокомиссия призвала страны-члены Евросоюза поделиться со странами Африки вакцинами от обезьяньей оспы на фоне вспышки заболеваемости.

В свою очередь министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что хотел бы, чтобы в страну приезжало больше африканских студентов.