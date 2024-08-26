В Іспанії відсторонили трьох поліцейських, які могли допомогти втекти екслідеру Каталонії

В Іспанії відсторонили від виконання службових обов'язків трьох поліцейських, які ймовірно були причетні до втечі каталонського екслідера Карлеса Пучдемона після виступу на мітингу в Барселоні.

Про це повідомило агентство AFP із посиланням на заяву поліції, пише "Європейська правда".

Як повідомила поліція, трьох офіцерів підозрюють у допомозі Пучдемону втекти, через це їх затримали. Один із них, за даними правоохоронців, міг бути власником автомобіля, яким скористався втікач.

Речниця поліції наголосила, що їх відсторонили від виконання обов'язків на час розслідування.

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На початку серпня соратники Пучдемона заявили, що він виїхав із Іспанії до Бельгії.

Його розшукують в Іспанії за підозрою в розкраданні коштів, пов'язаних з референдумом про незалежність 2017 року, який іспанські суди визнали незаконним. Пучдемон заявляє, що голосування було законним, а тому пов'язані з ним звинувачення не мають під собою жодних підстав.

У четвер 8 серпня Пучдемон з'явився у Барселоні на заході, організованому партією Junts, і виголосив коротку промову, але згодом зник. Поліція провела операцію з його пошуків, яка не увінчалась успіхом.

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