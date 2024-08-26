В Испании отстранили трех полицейских, которые могли помочь сбежать экс-лидеру Каталонии

В Испании отстранили от исполнения служебных обязанностей трех полицейских, которые, вероятно, были причастны к побегу каталонского экс-лидера Карлеса Пучдемона после выступления на митинге в Барселоне.

Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на заявление полиции, пишет "Европейская правда".

Как сообщила полиция, трех офицеров подозревают в помощи Пучдемону сбежать, поэтому их задержали. Один из них, по данным правоохранителей, мог быть владельцем автомобиля, которым воспользовался беглец.

Пресс-секретарь полиции отметила, что их отстранили от исполнения обязанностей на время расследования.

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В начале августа соратники Пучдемона заявили, что он выехал из Испании в Бельгию.

Его разыскивают в Испании по подозрению в хищении средств, связанных с референдумом о независимости 2017 года, который испанские суды признали незаконным. Пучдемон заявляет, что голосование было законным, а потому связанные с ним обвинения не имеют под собой никаких оснований.

В четверг 8 августа Пучдемон появился в Барселоне на мероприятии, организованном партией Junts, и произнес короткую речь, но впоследствии исчез. Полиция провела операцию по его поискам, которая не увенчалась успехом.

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