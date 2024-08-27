Премьер Испании начинает визит в Африку в попытках сдержать миграцию и влияние РФ

Премьер-министр Испании Педро Санчес во вторник начинает свой второй в этом году визит в Западную Африку, целью которого является сдерживание миграции на Канарские острова и противодействие российскому присутствию в регионе Сахеля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В этом году миграция по западноафриканскому маршруту увеличилась на 154%, и за первые семь месяцев 21 620 человек достигли Канарских островов, согласно данным пограничной службы Европейского Союза Frontex.

Волна миграции истощила ресурсы испанского архипелага, и местные власти заявляют, что, возможно, им придется размещать мигрантов в военных лагерях или даже в палатках перед ожидаемым увеличением количества прибывших из-за более спокойных погодных условий в Атлантическом океане.

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Испанские власти опасаются, что в ближайшие месяцы еще 150 тысяч мигрантов из Африки попытаются добраться до Испании.

По данным Frontex, почти половина новоприбывших – малийцы, которые были вынуждены покинуть свою страну из-за конфликта и экономического кризиса, к которым причастна российская наемническая группировка "Вагнер".

Санчес сосредотачивается на укреплении отношений с Мавританией, Сенегалом и Гамбией – основными пунктами отправки лодок с мигрантами.

Во время этой поездки Испания подпишет соглашения о круговой миграции с Гамбией и Мавританией (она уже имеет такое соглашение с Сенегалом), что позволит работникам из этих стран приезжать в Испанию на короткие периоды для удовлетворения потребностей в рабочей силе, а затем возвращаться в свои страны происхождения, сообщил источник в правительстве.

Испания также планирует вернуть военное присутствие в Мали после закрытия военной миссии ЕС в мае прошлого года.

В то время как Франция выступала за прекращение миссии, Испания ведет переговоры с Бамако о двусторонней военной помощи, по словам высокопоставленного испанского военного офицера.

"Мы не можем оставить территорию пустой, чтобы ее заняли российские войска. Важно сохранить присутствие в регионе", – сказал в интервью агентству Reuters офицер на условиях анонимности.

Тем временем во Франции говорят о значительном спаде количества мигрантов, которые пытаются перейти итало-французскую границу.

А в Великобритании миграция впервые с 2016 года возглавила список вопросов, которые жители страны считают наиболее важными.