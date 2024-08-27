Президенти країн Балтії підписали декларацію на підтримку євроінтеграції Молдови

Президенти Естонії Алар Каріс, Латвії Едгарс Рінкевичс і Литви Гітанас Науседа під час візиту до Кишинева у вівторок, 27 серпня, підписали Декларацію про підтримку євроінтеграції Молдови.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", повідомили в молдовському уряді.

Молдовський прем’єр Дорін Речан на зустрічі з главами держав Балтії підкреслив, що присутність цих лідерів у Кишиневі є доказом постійної і послідовної підтримки, яку їхні держави надають Молдові на її європейському шляху.

Речан додав, що країни Балтії, які цього року відзначають 20 років членства в Європейському Союзі, є джерелом натхнення для Молдови в плані європейської інтеграції та модернізації країни.

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У підписаній Декларації про підтримку євроінтеграції Молдови Алар Каріс, Едгарс Рінкевичс і Гітанас Науседа підкреслили, що за останні роки Кишиві досяг значного прогресу в демократичних реформах і зміцненні верховенства права.

Вони також підтвердили, що їхні країни надаватимуть допомогу Молдові в європейській інтеграції та реформах і для посилення стійкості до гібридних загроз та дезінформації.

"Ми віримо, що об'єднана, демократична і процвітаюча Молдова відповідає інтересам не тільки її громадян, а й усього європейського континенту. Ми повністю підтримуємо майбутній вступ Республіки Молдова до Європейського Союзу", – йдеться у Декларації.

Лідери трьох держав Балтії також закликали громадян Молдови взяти активну участь у референдумі цієї осені, щоб зробити європейський шлях незворотнім.

Алар Каріс, Едгарс Рінкевичс і Гітанас Науседа перебувають у Молдові з триденним візитом, аби взяти участь у заходах до Дня незалежності країни.

Нагадаємо, 25 червня Молдова разом із Україною офіційно розпочала процедуру переговорів про вступ до Європейського Союзу.

Президентка Молдови Мая Санду вірить у членство Молдови в ЄС до 2030 року.

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