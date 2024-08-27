Президенты стран Балтии подписали декларацию в поддержку евроинтеграции Молдовы

Президенты Эстонии Алар Карис, Латвии Эдгарс Ринкевичс и Литвы Гитанас Науседа во время визита в Кишинев во вторник, 27 августа, подписали декларацию о поддержке евроинтеграции Молдовы.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", сообщили в молдовском правительстве.

Молдовский премьер Дорин Речан на встрече с главами государств Балтии подчеркнул, что присутствие этих лидеров в Кишиневе является доказательством постоянной и последовательной поддержки, которую их государства оказывают Молдове на ее европейском пути.

Речан добавил, что страны Балтии, которые в этом году отмечают 20 лет членства в Европейском Союзе, являются источником вдохновения для Молдовы в плане европейской интеграции и модернизации страны.

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В подписанной Декларации о поддержке евроинтеграции Молдовы Алар Карис, Эдгарс Ринкевичс и Гитанас Науседа подчеркнули, что за последние годы Кишинев достиг значительного прогресса в демократических реформах и укреплении верховенства права.

Они также подтвердили, что их страны будут оказывать помощь Молдове в европейской интеграции и реформах и для усиления устойчивости к гибридным угрозам и дезинформации.

"Мы верим, что объединенная, демократическая и процветающая Молдова отвечает интересам не только ее граждан, но и всего европейского континента. Мы полностью поддерживаем будущее вступление Республики Молдова в Европейский Союз", – говорится в декларации.

Лидеры трех государств Балтии также призвали граждан Молдовы принять активное участие в референдуме этой осенью, чтобы сделать европейский путь необратимым.

Алар Карис, Эдгарс Ринкевичс и Гитанас Науседа находятся в Молдове с трехдневным визитом, чтобы принять участие в мероприятиях ко Дню независимости страны.

Напомним, 25 июня Молдова вместе с Украиной официально начала процедуру переговоров о вступлении в Европейский Союз.

Президент Молдовы Майя Санду верит в членство Молдовы в ЕС до 2030 года.

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