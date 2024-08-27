Ryanair сократит число маршрутов из Берлина из-за высоких аэропортовых сборов

Ирландский лоукостер Ryanair заявил во вторник, что сократит на 20% свой трафик в аэропорту Берлин-Бранденбург из-за одних из самых высоких в Европе сборов за расположение.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Сокращения приведут к тому, что количество самолетов Ryanair в Берлине уменьшится с девяти до семи, сообщила авиакомпания, повысив прогноз летних тарифов на авиаперевозки.

Ryanair также сообщил, что сократит шесть маршрутов, которые обслуживают Брюссель, Краков, Ригу, Люксембург, Каунас в Литве и Ханью на греческом острове Крит.

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Авиакомпания неоднократно предупреждала, что переключит свои мощности на другие страны ЕС, если Германия не удовлетворит ее требования по отмене повышения авиационных налогов и снижению сборов за управление воздушным движением.

Аэропорт, единственный, обслуживающий столицу Германии, заявил, что сожалеет о решении Ryanair, но понимает критику.

"Только государственный налог на управление воздушным движением вырос более чем вдвое с 2019 года. Вся отрасль критиковала это развитие событий в течение некоторого времени", – заявил представитель аэропорта Берлин-Бранденбург.

Министерство транспорта Германии отказалось комментировать решение отдельных компаний, но заявило, что "изучает меры для смягчения значительного увеличения сборов за управление воздушным движением для прилетов и вылетов".

По данным немецкого авиационного лобби BDL, в Германии рекордно высокие расходы на использование аэропортов по сравнению с другими странами Европейского Союза.

По данным Немецкого аэрокосмического центра, типичный среднемагистральный рейс на самолете Airbus A320 стоит около 4 400 евро в виде налогов и сборов в аэропортах Франкфурта, Штутгарта или Дюссельдорфа.

Для сравнения, на домашней базе Ryanair в Дублине эти сборы гораздо ниже – 244 евро.

Напомним, венгерский регулятор установил нарушения со стороны авиакомпании-лоукостера WizzAir и выписал ей штраф в размере 770 тысяч евро за недобросовестную практику в отношении клиентов.

Ранее сообщалось, что ряду лоукостеров, в том числе ирландскому Ryanair и британскому EasyJet, грозит огромный штраф в Испании за взимание с пассажиров дополнительной платы за некоторые базовые услуги.