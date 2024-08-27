Словаччина скасувала тимчасовий захист для соратника Медведчука Марчевського

Словаччина відкликала захист, який вона надала соратнику Віктора Медведчука та українсько-ізраїльському громадянину Артему Марчевському, звинуваченому в проведенні проросійської кампанії впливу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Артем Марчевський отримав тимчасовий захист у Словаччині раніше цього року після втрати такого ж статусу в Чехії, який він отримав після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році в рамках зусиль Європейського Союзу, спрямованих на допомогу тим, хто втікає від бойових дій.

Чеські спецслужби стверджують, що Марчевський керував зареєстрованим у Чехії веб-сайтом Voice of Europe, який використовувався для поширення антиукраїнської пропаганди та дезінформації.

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Після перевірки словацька влада скасувала його захист у липні.

"Скасуванню тимчасового захисту передувало вивчення фактів, які відповідали умовам для його скасування", – йдеться в повідомленні словацького міністерства, надісланому електронною поштою агентству Reuters, без надання додаткових подробиць.

Марчевський був внесений до чеського санкційного списку в березні цього року разом з позбавленим українського громадянства проросійським політиком Віктором Медведчуком і новинним сайтом voiceofeurope.com. ЄС також запровадив проти нього санкції.

Чеські посадовці заявили, що діяльність сайту була спрямована на те, щоб допомогти Росії отримати вплив у країнах ЄС.