Словакия отменила временную защиту для соратника Медведчука Марчевского

Словакия отозвала защиту, которую она предоставила соратнику Виктора Медведчука и украинско-израильскому гражданину Артему Марчевскому, обвиняемому в проведении пророссийской кампании влияния.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Артем Марчевский получил временную защиту в Словакии ранее в этом году после потери такого же статуса в Чехии, который он получил после вторжения России в Украину в 2022 году в рамках усилий Европейского Союза, направленных на помощь тем, кто убегает от боевых действий.

Чешские спецслужбы утверждают, что Марчевский руководил зарегистрированным в Чехии веб-сайтом Voice of Europe, который использовался для распространения антиукраинской пропаганды и дезинформации.

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После проверки словацкие власти отменили его защиту в июле.

"Отмене временной защиты предшествовало изучение фактов, которые соответствовали условиям для ее отмены", – говорится в сообщении словацкого министерства, направленном по электронной почте агентству Reuters, без предоставления дополнительных подробностей.

Марчевский был внесен в чешский санкционный список в марте 2024 года вместе с лишенным украинского гражданства политиком Виктором Медведчуком и новостным сайтом voiceofeurope.com. ЕС также ввел против него санкции.

Чешские чиновники заявили, что деятельность сайта была направлена на то, чтобы помочь России получить влияние в странах ЕС.