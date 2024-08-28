Боррель закликав оголосити перемир'я в Газі для вакцинації дітей

Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель закликав оголосити триденне перемир'я у секторі Гази, щоб вакцинувати дітей від поліомієліту.

Про це він написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

За словами Борреля, швидке поширення поліомієліту загрожує всім дітям в Газі, які вже ослаблені "переміщенням, поневіряннями та недоїданням".

"Я закликаю до негайного 3-денного гуманітарного припинення вогню, щоб забезпечити можливість вакцинації силами ВОЗ та ЮНІСЕФ – незалежно від ширших переговорів", – підкреслив він.

Реклама:

Нагадаємо, під час візиту до Ізраїлю держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу прийняв "проміжну пропозицію" США, спрямовану на зменшення розбіжностей з угрупованням ХАМАС.

Наразі переговори щодо перемир'я в Газі зайшли у глухий кут через позицію ХАМАС.

Крім того, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун здійснив неоголошений візит на Близький Схід, щоб обговорити шляхи уникнення нової ескалації на тлі ризику атаки Ірану на Ізраїль.

Він заявляв, що у США заявили, що уважно стежать за будь-якими ознаками того, що Іран виконає свої погрози і здійснить атаку на Ізраїль.