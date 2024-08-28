Боррель призвал объявить перемирие в Газе для вакцинации детей

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель призвал объявить трехдневное перемирие в секторе Газа, чтобы вакцинировать детей от полиомиелита.

Об этом он написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

По словам Борреля, быстрое распространение полиомиелита угрожает всем детям в Газе, которые уже ослаблены "перемещением, скитаниями и недоеданием".

"Я призываю к немедленному 3-дневному гуманитарному прекращению огня, чтобы обеспечить возможность вакцинации силами ВОЗ и ЮНИСЕФ – независимо от более широких переговоров", – подчеркнул он.

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Напомним, во время визита в Израиль госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял "промежуточное предложение" США, направленное на уменьшение разногласий с группировкой ХАМАС.

Сейчас переговоры о перемирии в Газе зашли в тупик из-за позиции ХАМАС.

Кроме того, председатель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун совершил необъявленный визит на Ближний Восток, чтобы обсудить пути избежания новой эскалации на фоне риска атаки Ирана на Израиль.

Он заявлял, что в США заявили, что внимательно следят за любыми признаками того, что Иран выполнит свои угрозы и осуществит атаку на Израиль.