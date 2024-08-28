Збій комп'ютера в Міноборони Нідерландів призвів до зупинки роботи урядових служб

Збій в роботі інформаційних технологій в Міністерстві оборони Нідерландів призвів до зупинки роботи кількох урядових служб по всій країні, в тому числі служб реагування на надзвичайні ситуації.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Причина збою, який розпочався у вівторок ввечері близько 22:30, досі не з'ясована. Відключення вплинуло на численні організації та служби, такі як аеропорт Ейндховена, цивільну частину військової авіабази Ейндховена.

І берегова охорона, і національна поліція Marechausee заявили, що зіткнулися з технічними проблемами, які зробили їхні послуги майже недоступними. Marechausee відповідає за паспортний контроль в аеропортах і морських портах.

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"Були перебої в роботі однієї з мереж", – сказав представник Міністерства оборони.

"І ця мережа пов'язана з іншими міністерствами, але на даному етапі занадто рано говорити про те, чи пов'язані ці перебої з міністерством", – додав він.

Нідерландський національний центр кібербезпеки (NCSC) написав на X (Twitter), що кілька користувачів дата-центру та їхні сервіси постраждали, що завадило йому розсилати оповіщення про загрозу безпеці.

Нагадаємо, члени нового уряду Нідерландів не можуть користуватись телефонами, смарт-годинниками чи планшетами під час своїх зустрічей – їх тримають у сейфі через побоювання шпигунства.