Сбой компьютера в Минобороны Нидерландов привел к остановке работы правительственных служб

Сбой в работе информационных технологий в Министерстве обороны Нидерландов привел к остановке работы нескольких правительственных служб по всей стране, в том числе служб реагирования на чрезвычайные ситуации.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Причина сбоя, который начался во вторник вечером около 22:30, до сих пор не выяснена. Отключение повлияло на многочисленные организации и службы, такие как аэропорт Эйндховена, гражданскую часть военной авиабазы Эйндховена.

И береговая охрана, и национальная полиция Marechausee заявили, что столкнулись с техническими проблемами, которые сделали их услуги почти недоступными. Marechausee отвечает за паспортный контроль в аэропортах и морских портах.

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"Были перебои в работе одной из сетей", – сказал представитель Министерства обороны.

"И эта сеть связана с другими министерствами, но на данном этапе слишком рано говорить о том, связаны ли эти перебои с министерством", – добавил он.

Нидерландский национальный центр кибербезопасности (NCSC) написал на X (Twitter), что несколько пользователей дата-центра и их сервисы пострадали, что помешало ему рассылать оповещения об угрозе безопасности.

Напомним, члены нового правительства Нидерландов не могут пользоваться телефонами, смарт-часами или планшетами во время своих встреч – их держат в сейфе из-за опасений шпионажа.