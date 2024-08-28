Испания окончательно определилась со своим кандидатом в еврокомиссары

Правительство Испании в среду, 28 августа, выдвинуло министра по вопросам экологического перехода Терезу Риберу кандидатом от Испании на должность еврокомиссара.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Правительство премьер-министра Испании Педро Санчеса направило письмо президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором сообщило ей о кандидатуре Риберы.

Рибера, которая возглавила список Партии социалистов Испании на европейских выборах 9 июня, была любимым кандидатом Санчеса на должность в Брюсселе.

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Фон дер Ляйен попросила столицы ЕС предложить своих кандидатов до конца августа. Несмотря на ее планы по созданию гендерно сбалансированной Еврокомиссии, большинство стран-членов ЕС пока предложили мужчин.

После того, как кандидатуры будут утверждены, законодатели ЕС в Европейском парламенте проведут письменные и устные слушания, на которых проверят пригодность каждого кандидата и, в конце концов, утвердят весь исполнительный орган.

Теоретически, новая Европейская комиссия начнет свою работу 1 декабря.

Некоторые имена, включая саму фон дер Ляйен и бывшего премьер-министра Эстонии Каю Каллас, будущую руководительницу европейской дипломатии, уже объявлены.

В среду также Португалия объявила, что выдвинет в Еврокомиссию кандидатуру бывшего министра финансов Марии Луис Альбукерке, а Дания заявила, что выдвинет кандидатуру министра развития Дана Йоргенсена. Лишь Бельгия, Италия и Болгария пока не подали свои кандидатуры до крайнего срока, установленного на пятницу (30 августа).

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