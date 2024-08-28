Португалія висунула свою кандидатку в єврокомісари

Португалія висунула кандидатуру колишньої міністерки фінансів Марії Луїс Альбукерке на посаду наступного єврокомісара.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico.

Прем'єр Португалії Луїш Монтенегру не уточнив, на який саме портфель в Єврокомісії претендує його країна.

"Вона має надзвичайні якості та навички, які, безумовно, збагатять Європейську комісію і додадуть престижу Португалії", – заявив Монтенегру.

Реклама:

Маючи багаторічний досвід у розробці економічної політики, Альбукерке вважається хорошим кандидатом на посаду економічного директора в новій Єврокомісії, яка має запрацювати наприкінці цього року.

Під час перебування на посаді міністра фінансів у розпал кризи в єврозоні вона впоралася з банківськими потрясіннями в країні та провела реформи, які заохочувалися кредиторами країни.

Альбукерке – одна з шести жінок, які були висунуті на посаду єврокомісара на тлі бажання президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн сформувати гендерно збалансовану команду.

Два дипломати повідомили Politico, що фон дер Ляєн може заохотити жінок-кандидатів, передавши їм більш потужний портфель.

Очікується, що Альбукерке зіткнеться з конкуренцією з боку чинних і колишніх міністрів фінансів, включаючи Магнуса Бруннера з Австрії, ірландського кандидата Майкла Макграта і нідерландця Вопке Хукстри, щоб отримати роботу в сфері розробки економічної політики.

Економіст за освітою з багаторічним досвідом роботи в казначействі своєї країни, Альбукерке програла своєму колезі по партії Карлушу Моедасу в боротьбі за посаду комісара від Португалії в 2014 році.

Національні уряди повинні висунути своїх кандидатів до 30 серпня, після чого фон дер Ляєн призначить дебати між кандидатами.

У середу, 28 серпня, Данія висунула кандидатуру нинішнього міністра розвитку та глобальної кліматичної політики Дана Йоргенсена на посаду єврокомісара.

Наразі лишаються невідомими кандидати до Єврокомісії від Бельгії, Болгарії та Італії.

Детальніше читайте у статті: 26 "друзів" Урсули: хто керуватиме у Брюсселі наступні 5 років та на що розраховувати Україні