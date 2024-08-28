Большинство французов поддерживают решение Макрона не назначать "левого" премьера

Во Франции большинство граждан считают правильным решение президента Эмманюэля Макрона не назначать премьер-министром Люси Касте, выдвинутую левым блоком "Новый народный фронт", который имеет относительное большинство в парламенте.

Об этом свидетельствует опрос социологической фирмы ELabe по заказу телеканала BFMTV, сообщает "Европейская правда".

Большинство опрошенных французов считают, что Макрон был прав, когда исключил образование правительства во главе с премьером от "Нового народного фронта". Такого мнения придерживаются 56% респондентов, тогда как 43% считают, что Макрон ошибся.

Ко второму лагерю относятся, среди прочего, 82% проголосовавших за "Новый народный фронт" в первом туре парламентских выборов, и лишь 12% проголосовавших за пропрезидентский блок "Объединение за республику".

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Относительное большинство французов (52%) также считает, что решение не назначать Люси Касте премьер-министром не является "отказом от демократии", как это утверждают левые. Иного мнения 47% французов.

В то же время именно на Макрона подавляющее большинство респондентов (63%) возлагают ответственность за отсутствие нового правительства спустя более семи недель после парламентских выборов. "Новый народный фронт" обвиняют 27%.

В начале недели президент Франции объявил о своем отказе назначить левое правительство во главе с Люси Касте и инициировал новые консультации по назначению правительства.

Но левые уже объявили о своем отказе от участия в них, обвинили Макрона в "перевороте" и анонсировали протесты на 7 сентября.

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