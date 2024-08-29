У Болгарії визначились з кандидатами на посаду єврокомісара

В Болгарії тимчасовому виконувачу обов’язків прем’єр-міністра Димитару Главчеву представили трьох кандидатів на посаду єврокомісара від країни.

Про це йдеться у публікації Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Напередодні Главчев провів переговори з трьома кандидатами на посаду єврокомісара – Катериною Захарієвою від партії ГЄРБ, Іскрою Михайловою від "Руху за права і свободи" і Веліславою Петровою "Є такий народ".

Як зазначено, фавориткою на посаду у новий склад Єврокомісії є Захарієва, яка обіймала посаду міністра закордонних справ в уряді Бойко Борисова з 2017 по 2021 рік.

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За останні 11 років Захарієва обіймала кілька ключових політичних постів, деякі з яких були пов'язані з регіональною політикою.

Тим часом проєвропейська правоцентристська коаліція "Ми продовжуємо зміни – Демократична Болгарія" висунула Юліана Попова на посаду комісара ЄС. Він був колишнім міністром довкілля і водних ресурсів у кабінеті Ніколая Денкова.

Очікується, що кандидата на посаду єврокомісара від Болгарії офіційно оголосить Главчев у п'ятницю, 30 серпня.

За неофіційною інформацією, у новому складі Єврокомісії Болгарія прагне отримати портфель, пов’язаний з регіональною політикою.

Напередодні Португалія оголосила, що висуне в Єврокомісію кандидатуру колишньої міністерки фінансів Марії Луїс Альбукерке, а Данія заявила, що висуне кандидатуру міністра розвитку Дана Йоргенсена.

Лише Бельгія, Італія та Болгарія поки не подали свої кандидатури до крайнього терміну, встановленого на 30 серпня.

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