В Болгарии определились с кандидатами на должность еврокомиссара
В Болгарии временно исполняющему обязанности премьер-министра Димитару Главчеву представили трех кандидатов на должность еврокомиссара от страны.
Об этом говорится в публикации Euractiv, сообщает "Европейская правда".
Накануне Главчев провел переговоры с тремя кандидатами на должность еврокомиссара – Екатериной Захариевой от партии ГЕРБ, Искрой Михайловой от "Движения за права и свободы" и Велиславой Петровой "Есть такой народ".
Как указано, фавориткой на должность в новый состав Еврокомиссии является Захариева, которая занимала должность министра иностранных дел в правительстве Бойко Борисова с 2017 по 2021 год.
За последние 11 лет Захариева занимала несколько ключевых политических постов, некоторые из которых были связаны с региональной политикой.
Тем временем проевропейская правоцентристская коалиция "Мы продолжаем изменения – Демократическая Болгария" выдвинула Юлиана Попова на должность комиссара ЕС. Он был бывшим министром окружающей среды и водных ресурсов в кабинете Николая Денкова.
Ожидается, что кандидата на должность еврокомиссара от Болгарии официально объявит Главчев в пятницу, 30 августа.
По неофициальной информации, в новом составе Еврокомиссии Болгария стремится получить портфель, связанный с региональной политикой.
Накануне Португалия объявила, что выдвинет в Еврокомиссию кандидатуру бывшего министра финансов Марии Луис Альбукерке, а Дания заявила, что выдвинет кандидатуру министра развития Дана Йоргенсена.
Лишь Бельгия, Италия и Болгария пока не подали свои кандидатуры до крайнего срока, установленного на пятницу (30 августа).
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