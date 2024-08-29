В Болгарии определились с кандидатами на должность еврокомиссара

В Болгарии временно исполняющему обязанности премьер-министра Димитару Главчеву представили трех кандидатов на должность еврокомиссара от страны.

Об этом говорится в публикации Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Накануне Главчев провел переговоры с тремя кандидатами на должность еврокомиссара – Екатериной Захариевой от партии ГЕРБ, Искрой Михайловой от "Движения за права и свободы" и Велиславой Петровой "Есть такой народ".

Как указано, фавориткой на должность в новый состав Еврокомиссии является Захариева, которая занимала должность министра иностранных дел в правительстве Бойко Борисова с 2017 по 2021 год.

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За последние 11 лет Захариева занимала несколько ключевых политических постов, некоторые из которых были связаны с региональной политикой.

Тем временем проевропейская правоцентристская коалиция "Мы продолжаем изменения – Демократическая Болгария" выдвинула Юлиана Попова на должность комиссара ЕС. Он был бывшим министром окружающей среды и водных ресурсов в кабинете Николая Денкова.

Ожидается, что кандидата на должность еврокомиссара от Болгарии официально объявит Главчев в пятницу, 30 августа.

По неофициальной информации, в новом составе Еврокомиссии Болгария стремится получить портфель, связанный с региональной политикой.

Накануне Португалия объявила, что выдвинет в Еврокомиссию кандидатуру бывшего министра финансов Марии Луис Альбукерке, а Дания заявила, что выдвинет кандидатуру министра развития Дана Йоргенсена.

Лишь Бельгия, Италия и Болгария пока не подали свои кандидатуры до крайнего срока, установленного на пятницу (30 августа).

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