Литовська армія отримала 1,3 млн німецьких пістолетів-кулеметів

Литовській армії поставили 1,3 мільйона пістолетів-кулеметів виробництва німецької компанії Heckler & Koch GmbH на суму 100 тисяч євро.

Про це повідомило в четвер Міністерство національної оборони Литви, передає "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Зазначається, що пістолети-кулемети MP7 A2 були обрані для закупівлі завдяки своїм тактико-технічним характеристикам, таким як вага, скорострільність і пробивна здатність. Згадана зброя також використовується в арміях 24 країн НАТО.

Як зазначають у міністерстві, такі пістолети-кулемети армія отримає вперше.

Реклама:

У порівнянні з пістолетами-кулеметами більшого калібру, які використовуються в литовській армії, MP7 A2 має менші габарити.

"Це значно полегшить координацію дій у команді, коли операції відбуваються в обмеженому просторі. Завдяки зменшеному розміру калібру кулі, але збільшеному заряду пороху в дулі, MP7 A2 має більшу пробивну силу, вищу швидкість і відповідає вимогам швидкого вогню", – зазначають у міністерстві.

Боєприпаси цих пістолетів-кулеметів калібру 4,6х30 мм дозволяють пробивати балістичний захист, чого не можуть зробити боєприпаси калібру 9х19 мм.

Цього тижня стало відомо, що Збройні сили Литви розпочинають новий етап зміцнення своїх оперативних спроможностей – вони планують придбати морські надводні дрони та інтегрувати їх до складу Військово-морських сил.

Раніше повідомляли, що литовське Агентство оборонних ресурсів закуповує дрони у п'яти місцевих виробників на суму 8 млн євро.

Крім того, уряд Литви найближчим часом планує виділити додаткові 20 мільйонів євро на придбання різних типів бойових і розвідувальних дронів.

Раніше збройні сили Литви розпочали перший курс підготовки інструкторів з використання FPV-дронів.