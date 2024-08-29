Литовская армия получила 1,3 млн немецких пистолетов-пулеметов

Литовской армии поставили 1,3 миллиона пистолетов-пулеметов производства немецкой компании Heckler & Koch GmbH на сумму 100 тысяч евро.

Об этом сообщило в четверг Министерство национальной обороны Литвы, передает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Отмечается, что пистолеты-пулеметы MP7 A2 были выбраны для закупки благодаря своим тактико-техническим характеристикам, таким как вес, скорострельность и пробивная способность. Упомянутое оружие также используется в армиях 24 стран НАТО.

Как отмечают в министерстве, такие пистолеты-пулеметы армия получит впервые.

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По сравнению с пистолетами-пулеметами большего калибра, которые используются в литовской армии, MP7 A2 имеет меньшие габариты.

"Это значительно облегчит координацию действий в команде, когда операции происходят в ограниченном пространстве. Благодаря уменьшенному размеру калибра пули, но увеличенному заряду пороха в дуле, MP7 A2 имеет большую пробивную силу, более высокую скорость и соответствует требованиям быстрого огня", – отмечают в министерстве.

Боеприпасы этих пистолетов-пулеметов калибра 4,6х30 мм позволяют пробивать баллистическую защиту, чего не могут сделать боеприпасы калибра 9х19 мм.

На этой неделе стало известно, что Вооруженные силы Литвы начинают новый этап укрепления своих оперативных возможностей – они планируют приобрести морские надводные дроны и интегрировать их в состав Военно-морских сил.

Ранее сообщалось, что литовское Агентство оборонных ресурсов закупает дроны у пяти местных производителей на сумму 8 млн евро.

Кроме того, правительство Литвы в ближайшее время планирует выделить дополнительные 20 миллионов евро на приобретение различных типов боевых и разведывательных дронов.

Ранее вооруженные силы Литвы начали первый курс подготовки инструкторов по использованию FPV-дронов.