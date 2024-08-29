ЗМІ: Нідерланди готують нові обмеження проти китайських чипів

Нідерланди планують обмежити можливості компанії ASML Holding NV ремонтувати та обслуговувати своє напівпровідникове обладнання в Китаї, а це може завдати болючого удару зусиллям Пекіна з розвитку індустрії чипів світового рівня.

Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на слова ознайомлених співрозмовників, передає "Європейська правда".

Як зазначили співрозмовники журналістів, уряд прем’єр-міністра Діка Схоофа, ймовірно, не буде продовжувати певні ліцензії ASML на обслуговування та постачання запасних частин у Китаї, коли вони закінчаться наприкінці цього року. Вони очікують, що це рішення стосуватиметься високоякісних апаратів глибокої ультрафіолетової літографії компанії, або DUV.

Обладнання голландської компанії для виробництва чипів, найсучасніше в галузі, продається з угодами про технічне обслуговування, які необхідні для їхньої роботи. Припинення такої підтримки може зробити принаймні деякі з них непрацездатними вже наступного року.

Реклама:

Як розповіли журналістам посадовці адміністрації американського президента Джо Байдена, таке рішення уряд Нідерландів може прийняте після деякого тиску з боку США. Співрозмовник зазначив, що уряд США підняв питання про можливість введення певних односторонніх заходів щодо країн-партнерів, включно з так званим правилом про прямий іноземний товар, якщо ці союзники не погодяться узгодити контроль над Китаєм із США.

ASML і міністерство зовнішньої торгівлі Нідерландів відмовилися від коментарів.

Як зазначили журналісти, уряд Нідерландів під керівництвом колишнього прем’єр-міністра Марка Рютте чинив опір тиску США щодо введення обмежень на обслуговування, вимагаючи більше часу для оцінки впливу заборони на експорт на високоякісне обладнання для виробництва мікросхем.

Водночас, новий уряд на чолі з Схоофом, колишнім керівником розвідки, продемонстрував обережний підхід до Китаю.

У жовтні 2023 року стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість закриття лазівки, яка дає китайським компаніям доступ до американських чипів штучного інтелекту (ШІ) через підрозділи, розташовані за кордоном.

Перед цим Міністерство торгівлі США додало 42 китайські компанії до списку експортного контролю у зв'язку з підтримкою військової та оборонної промислової бази Росії, зокрема постачання інтегральних схем американського походження.

У березні уряд 2024 року Нідерландів почав відмовляти у видачі ліцензій компанії ASML, найбільшому постачальнику обладнання для виробників комп'ютерних чипів, на експорт багатьох своїх продуктів до Китаю під тиском США.

Пізніше стало відомо, що США просять союзників запровадити більше обмежень на обслуговування обладнання для виробництва мікросхем у Китаї, прагнучи ще більше перешкодити амбіціям Пекіна у створенні передових напівпровідників.