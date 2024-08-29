СМИ: Нидерланды готовят новые ограничения для китайских чипов

Нидерланды планируют ограничить возможности компании ASML Holding NV ремонтировать и обслуживать свое полупроводниковое оборудование в Китае, а это может нанести болезненный удар усилиям Пекина по развитию индустрии чипов мирового уровня.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на слова ознакомленных собеседников, передает "Европейская правда".

Как отметили собеседники журналистов, правительство премьер-министра Дика Схофа, вероятно, не будет продолжать определенные лицензии ASML на обслуживание и поставку запасных частей в Китае, когда они закончатся в конце этого года. Они ожидают, что это решение будет касаться высококачественных аппаратов глубокой ультрафиолетовой литографии компании, или DUV.

Оборудование голландской компании для производства чипов, самое современное в отрасли, продается с соглашениями о техническом обслуживании, которые необходимы для их работы. Прекращение такой поддержки может сделать по крайней мере некоторые из них неработоспособными уже в следующем году.

Реклама:

Как рассказали журналистам чиновники администрации американского президента Джо Байдена, такое решение правительство Нидерландов может принять после некоторого давления со стороны США. Собеседник отметил, что правительство США подняло вопрос о возможности введения определенных односторонних мер в отношении стран-партнеров, включая так называемое правило о прямом иностранном товаре, если эти союзники не согласятся согласовать контроль над Китаем с США.

ASML и министерство внешней торговли Нидерландов отказались от комментариев.

Как отметили журналисты, правительство Нидерландов под руководством бывшего премьер-министра Марка Рютте сопротивлялось давлению США по введению ограничений на обслуживание, требуя больше времени для оценки влияния запрета на экспорт на высококачественное оборудование для производства микросхем.

В то же время новое правительство во главе со Схофом, бывшим руководителем разведки, продемонстрировало осторожный подход к Китаю.

В октябре 2023 года стало известно, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность закрытия лазейки, которая дает китайским компаниям доступ к американским чипам искусственного интеллекта (ИИ) через подразделения, расположенные за рубежом.

Перед этим Министерство торговли США добавило 42 китайские компании в список экспортного контроля в связи с поддержкой военной и оборонной промышленной базы России, в частности поставки интегральных схем американского происхождения.

В марте 2024 года правительство Нидерландов начало отказывать в выдаче лицензий компании ASML, крупнейшему поставщику оборудования для производителей компьютерных чипов, на экспорт многих своих продуктов в Китай под давлением США.

Позже стало известно, что США просят союзников ввести больше ограничений на обслуживание оборудования для производства микросхем в Китае, стремясь еще больше помешать амбициям Пекина в создании передовых полупроводников.