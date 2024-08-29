Нидерланды пока не будут жертвовать вакцины от малярийной оспы странам Африки

Правительство Нидерландов решило пока не передавать вакцины против обезьяньей оспы, которая распространяется африканским странам и уже начала фиксироваться в Европе, из-за незначительного количества собственных запасов.

Об этом заявила министр здравоохранения Нидерландов Флер Агема, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NL Times.

Как пояснила министр, сейчас в Нидерландах хранятся 100 тысяч единиц вакцин, которых как раз хватит стране на случай возможной вспышки обезьяньей оспы. Новые же вакцины поступят не раньше начала 2025 года.

"100 тысяч вакцин – это именно тот запас, который мне рекомендовали сохранить. Когда поступит новая партия, у меня будет больше упаковок на складе, чем рекомендуют. И тогда мы также можем рассмотреть пожертвование (вакцин. – Ред.)", – отметила Агема.

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Вирус mpox, также известный как обезьянья оспа, циркулирует в Африке уже несколько месяцев, а его новый, более опасный вариант циркулирует в Демократической Республике Конго с прошлого года.

Хотя mpox уже обнаружили в Швеции, Европейский центр по предупреждению и контролю заболеваний пока считает риск распространения вируса для Европы низким.

Ранее Еврокомиссия призвала страны-члены Евросоюза поделиться со странами Африки вакцинами от обезьяньей оспы на фоне вспышки заболеваемости.

На него откликнулись в частности Франция, Германия и Испания.