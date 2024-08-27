Іспанія передасть Африці 500 тисяч доз вакцини від мавпячої віспи

Іспанія у зв’язку з надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я через епідемію мавпячої віспи mpox вирішила передати країнам Африки 500 тисяч доз вакцини.

Про це у вівторок, 27 серпня, сповістило Міністерство охорони здоров’я Іспанії, пише "Європейська правда".

Згідно з повідомленням відомства, Іспанія поінформувала Європейську комісію про те, що вона передасть 20% своїх запасів вакцин від мавпячої віспи, тобто 100 тисяч флаконів, що забезпечить 500 тисяч доз вакцини.

"Уряд Іспанії закликає Європейську комісію поширити на всі держави-члени пропозицію пожертвувати 20% своїх запасів вакцин для подолання поточної ситуації", – додало іспанське МОЗ.

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Там підкреслили, що вважають "безглуздим накопичувати вакцини там, де немає проблеми" з поширенням мавпячої віспи, відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Хоча в ЄС уже зафіксували перший випадок мавпячої віспи, Європейський центр з попередження і контролю захворювань наразі вважає ризик поширення вірусу для Європи низьким.

Раніше Єврокомісія закликала країни-члени Євросоюзу поділитися з країнами Африки вакцинами від мавпячої віспи на тлі спалаху захворюваності.

На нього відгукнулись зокрема Франція та Німеччина.