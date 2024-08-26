Німеччина пожертвує 100 тисяч доз вакцини для боротьби зі спалахом віспи в Африці

Німеччина пожертвує 100 тисяч доз вакцини від віспи зі своїх військових запасів, щоб стримати спалах на африканському континенті в короткостроковій перспективі, а також допомогти постраждалим країнам.

Про це заявив речник німецького уряду, якого цитує Reuters, пише "Європейська правда".

За даними речника, уряд Німеччини надасть Всесвітній організації охорони здоров’я гнучкі фінансові ресурси за допомогою різних інструментів для боротьби з віспою, а також підтримуватиме своїх партнерів в Африці через альянс вакцинації GAVI.

Він додав, що Німеччина має близько 117 тисяч доз вакцини Jynneos, які зберігає німецька армія після закупівлі у 2022 році.

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Також агентство цитує слова представника Міністерства закордонних справ, який стверджує, що уряд шукав найшвидший спосіб доставити вакцини в постраждалі країни, насамперед у Демократичну Республіку Конго, а також у Бурунді та сусідні країни Східної Африки.

Нагадаємо,15 серпня Швеція підтвердила перший випадок захворювання на мавпячу віспу варіанту clade 1, що є першим відомим випадком у Європі.

Європейський центр з попередження і контролю захворювань наразі вважає ризик поширення вірусу clade 1 mpox для Європи низьким.

23 серпня Єврокомісія закликала країни-члени Євросоюзу поділитися з країнами Африки вакцинами від мавпячої віспи на тлі спалаху захворюваності.