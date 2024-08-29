Боррель: Многие государства ЕС поддержали операцию ВСУ на Курщине

Топ-дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что многие присутствующие на неформальной встрече министров иностранных дел государств-членов поддержали операцию Вооруженных Сил Украины в Курской области.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам заседания в Брюсселе в четверг, 29 августа, сообщает "Европейская правда".

Боррель напомнил свои слова о том, как контрнаступательная операция Украины на Курщине "нанесла удар по путинскому нарративу".

"Украина показала стратегическую дерзость и превратила нарратив Путина о "специальной операции" на вполне бесполезный", – добавил топ-дипломат Евросоюза.

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Он рассказал, что на заседании глав МИД "многие государства-члены выразили поддержку Курской операции" как части неотъемлемого права Украины на самооборону в соответствии с Уставом ООН.

Боррель также упомянул о выступлении украинского министра Дмитрия Кулебы, который подчеркнул, что наступление в Курской области подточило миф о "неуязвимости России".

"В феврале, два с половиной года назад, Путин начал войну, считая, что она продлится пару недель. И она уже длится более пары лет. И он не захватил Киев, а вместо этого даже территория России подверглась нападению", – подытожил он.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна ранее выразил мнение, что операция украинских Вооруженных Сил в Курской области изменит ход войны и имеет поддержку со стороны стран Запада.

В Латвии также отметили, что самооборона Украины, согласно положениям ООН, означает право Киева наносить удары по военным объектам на территории России, а потому украинская операция в Курской области является элементом самозащиты.

Ранее издание WP сообщало, что Украина на фоне операции в Курской области активизировала просьбу к администрации Байдена разрешить бить ATACMS по аэродромам российской авиации на территории РФ.