У Молдові попередили про рух військової техніки через навчання з військами Румунії і США

Молдовське Міноборони попередило, що найближчими днями дорогами країни пересуватиметься військова техніка.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує видання Newsmaker.

У Молдові з 5 до 23 серпня відбудуться багатонаціональні навчання Scutul de Foc-2024 за участю молдовських, румунських і американських військових. Пересування техніки пов’язане із проведенням цих навчань.

"Навчання спрямовані на розвиток оперативних можливостей і підвищення оперативної сумісності між військовими, які беруть участь", – заявили в міністерстві.

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У навчаннях задіють технічні підрозділи Національної армії Молдови.

Військові навчання Scutul de Foc у Молдові проводять щорічно, починаючи з 2015 року.

Як відомо, Молдова є нейтральною державою і більшість її населення не підтримує ідею вступу до НАТО. Статус постійного нейтралітету Молдови прописаний в 11 статті Конституції.

Проте влада Молдови співпрацює з НАТО і державами Альянсу для зміцнення безпеки та обороноздатності країни.

Цієї весни в інтерв’ю "Європравді" Міхай Попшой виступив за публічну дискусію в країні про переваги членства в НАТО.

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