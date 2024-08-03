В Молдове предупредили о движении военной техники из-за учений с войсками Румынии и США
Молдавское Минобороны предупредило, что в ближайшие дни по дорогам страны будет передвигаться военная техника.
Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует издание Newsmaker.
В Молдове с 5 по 23 августа состоятся многонациональные учения Scutul de Foc-2024 с участием молдавских, румынских и американских военных. Передвижение техники связано с проведением этих учений.
"Учения направлены на развитие оперативных возможностей и повышение оперативной совместимости между участвующими военными", – заявили в министерстве.
В учениях задействуют технические подразделения Национальной армии Молдовы.
Военные учения Scutul de Foc в Молдове проводят ежегодно, начиная с 2015 года.
Как известно, Молдова является нейтральным государством и большинство ее населения не поддерживает идею вступления в НАТО. Статус постоянного нейтралитета Молдовы прописан в 11 статье Конституции.
Однако власти Молдовы сотрудничают с НАТО и государствами Альянса для укрепления безопасности и обороноспособности страны.
Этой весной в интервью "Европравде" Михай Попшой выступил за публичную дискуссию в стране о преимуществах членства в НАТО.
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