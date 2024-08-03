Германия хочет принять Олимпиаду в 50-ю годовщину своего воссоединения

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер подписала 2 августа в Париже предварительное соглашение о подаче страной заявки на проведение Олимпиады в 2040 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Фезер отметила, что правительство единодушно поддерживает новую заявку Германии на проведение Олимпиады и Паралимпиады.

"Мы хотим использовать большие возможности, которые Олимпийские игры предлагают для нашей сплоченности, нашей экономики и спорта", – сказала она.

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Фезер отметила, что в 2040 году будет отмечаться 50-летие воссоединения Германии, поэтому подача заявки на этот год станет "сильным символом" и "знаком демократии".

Правительство Германии заявило, что собирается выделить 6,95 миллиона евро на подготовку заявки.

Заинтересованность в участии в конкурсе на проведение Олимпиады выразили Берлин, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен и Рейнско-Рурский регион. Немецкие высокопоставленные спортивные чиновники отмечали, что, скорее всего, заявку подадут от двух городов или регионов.

Напомним, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая в прошлом занималась прыжками на батуте, недавно демонстративно сделала сальто.

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