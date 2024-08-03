Німеччина готується до можливих повеней на тлі сильних дощів

У Німеччині попереджають про ймовірні повені на тлі дощів з грозами у низці регіонів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Згідно з прогнозом Німецької метеорологічної служби (DWD), опублікованим у суботу вранці, на більшій частині території Німеччини слід готуватися до подальших дощів і гроз.

Синоптики повідомили, що окремі грози і сильні дощі ймовірні вздовж східного краю Альп і в регіоні Верхній Пфальц південної землі Баварія вранці, а пізніше вони можуть охопити й інші регіони.

Реклама:

У західній землі Гессен негода може розпочатись в другій половині дня, а в Нижній Саксонії на північному заході грози можуть розвиватися із заходу, починаючи з полудня.

Подібну погоду прогнозують і для східних частин земель Північний Рейн-Вестфалія та Рейнланд-Пфальц, які лежать на заході країни на кордонах з Нідерландами, Бельгією та Люксембургом.

Тим часом у німецькій землі Саар, що межує з Францією, після сильної грози і зливи пожежна служба та Агентство технічної допомоги (THW) здійснили близько 500 виїздів через підтоплення.

Багато підвалів було затоплено, а муніципальна інфраструктура в деяких районах зазнала серйозних пошкоджень, зокрема, зсуви ґрунту і прориви каналізаційних труб, повідомило земельне міністерство внутрішніх справ.

Раніше цього тижня у Литві буревій спричинив загибель однієї людини і тисячі людей залишились без електропостачання.

Цей самий атмосферний фронт завдав великих збитків у Латвії, але там минулося без смертельних випадків.