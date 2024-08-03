Германия готовится к возможным наводнениям на фоне сильных дождей

В Германии предупреждают о вероятных наводнениях на фоне дождей с грозами в ряде регионов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Согласно прогнозу Немецкой метеорологической службы (DWD), опубликованному в субботу утром, на большей части территории Германии следует готовиться к дальнейшим дождям и грозам.

Синоптики сообщили, что отдельные грозы и сильные дожди вероятны вдоль восточного края Альп и в регионе Верхний Пфальц южной земли Бавария утром, а позже они могут охватить и другие регионы.

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В западной земле Гессен непогода может начаться во второй половине дня, а в Нижней Саксонии на северо-западе грозы могут развиваться с запада, начиная с полудня.

Подобную погоду прогнозируют и для восточных частей земель Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц, которые лежат на западе страны на границах с Нидерландами, Бельгией и Люксембургом.

Между тем в немецкой земле земли Саар, граничащей с Францией, после сильной грозы и ливня пожарная служба и Агентство технической помощи (THW) осуществили около 500 выездов из-за подтопления.

Многие подвалы были затоплены, а муниципальная инфраструктура в некоторых районах получила серьезные повреждения, включая оползни и прорывы канализационных труб, сообщило земельное министерство внутренних дел.

Ранее на этой неделе в Литве буря привела к гибели одного человека и тысячи людей остались без электроснабжения.

Этот же атмосферный фронт нанес большой ущерб в Латвии, но там обошлось без смертельных случаев.