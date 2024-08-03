У Німеччині стався вибух на гоночній трасі: десятки постраждалих

У Німеччині стався вибух на гоночній трасі "Нюрбургринг", внаслідок якого постраждали 22 особи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві поліції міста Кобленц, яку наводить Süddeutsche Zeitung.

За попередньою версією, у паддоку траси вибухнув балон зі стисненим повітрям.

Серед 22 постраждалих четверо осіб отримали серйозні травми.

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Після вибуху на гоночну трасу були направлені чотири рятувальні вертольоти і кілька машин швидкої допомоги. Поліція перекрила місце вибуху і прилеглу територію.

Попри інцидент шестигодинна гонка ADAC Ruhr-Pokal все ж відбудеться в суботу, як і було заплановано.

Раніше повідомляли, що пожежа на пристані для яхт Zea Marina в грецькому порту Пірей в четвер призвела до знищення трьох суден.

Минулого тижня в південній частині Стокгольма вночі евакуювали готель після вибуху й пожежі.