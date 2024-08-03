В Германии произошел взрыв на гоночной трассе: десятки пострадавших
В Германии произошел взрыв на гоночной трассе "Нюрбургринг", в результате которого пострадали 22 человека.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении полиции города Кобленц, которое приводит Süddeutsche Zeitung.
По предварительной версии, в паддоке трассы взорвался баллон со сжатым воздухом.
Среди 22 пострадавших четыре человека получили серьезные травмы.
После взрыва на гоночную трассу были направлены четыре спасательных вертолета и несколько машин скорой помощи. Полиция перекрыла место взрыва и прилегающую территорию.
Несмотря на инцидент шестичасовая гонка ADAC Ruhr-Pokal все же состоится в субботу, как и было запланировано.
Ранее сообщалось, что пожар на пристани для яхт Zea Marina в греческом порту Пирей в четверг привел к уничтожению трех судов.
На прошлой неделе в южной части Стокгольма ночью эвакуировали отель после взрыва и пожара.