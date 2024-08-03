В Італії троє відпочивальників постраждали від удару блискавки на пляжі

Три особи постраждали внаслідок удару блискавкою на пляжі поблизу міста Альба-Адріатика в Італії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Інцидент стався у суботу після полудня. Пляж був переповнений людьми, незважаючи на хмарне небо і дощ.

Внаслідок удару блискавкою постраждали три жінки, найсерйозніше – місцева жителька, яка зазнала серцевого нападу і була реанімована на пляжі.

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Потім її доставили гелікоптером до найближчої лікарні, де вона залишилася в реанімації.

Друга жінка тимчасово втратила чутливість в ногах і також перебувала на лікуванні в лікарні. У третьої постраждалої стався параліч однієї ноги.

Департамент цивільного захисту попередив у суботу про нестабільні погодні умови в центральній Італії, з розсіяними грозами і "частою електричною активністю".

Нагадаємо, у Німеччині на горі Цугшпітце – найвищій на території країни – від удару блискавки загинув 18-річний юнак.

А у червні в Польщі туристична група з понад 20 осіб, серед яких діти, під час прогулянки у горах постраждала від удару блискавки.