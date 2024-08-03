В Италии трое отдыхающих пострадали от удара молнии на пляже

Три человека пострадали в результате удара молнией на пляже вблизи города Альба-Адриатика в Италии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Инцидент произошел в субботу после полудня. Пляж был переполнен людьми, несмотря на облачное небо и дождь.

В результате удара молнией пострадали три женщины, самое серьезное – местная жительница, которая получила сердечный приступ и была реанимирована на пляже.

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Затем ее доставили вертолетом в ближайшую больницу, где она осталась в реанимации.

Вторая женщина временно потеряла чувствительность в ногах и также находилась на лечении в больнице. У третьей пострадавшей произошел паралич одной ноги.

Департамент гражданской защиты предупредил в субботу о нестабильных погодных условиях в центральной Италии, с рассеянными грозами и "частой электрической активностью".

Напомним, в Германии на горе Цугшпитце – самой высокой на территории страны – от удара молнии погиб 18-летний юноша.

А в июне в Польше туристическая группа из более 20 человек, среди которых дети, во время прогулки в горах пострадала от удара молнии.