Лідер Придністров’я хоче оголосити "фашизмом" назву "Трансністрія" на позначення регіону

Лідер невизнаного Придністров’я Вадим Красносельський заявив, що ініціює законодавчу заборону на використання назви "Трансністрія" на позначення регіону.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це він заявив на пресконференції 29 серпня.

Красносельський заявив, що внесе ініціативу щодо прирівняння вжитку цього териміну до "фашизму і нацизму".

"Дехто називає Придністров’я Трансністрією, тобто територією за Дністром. Але історично Трансністрія – це територія, що обмежувалася річками Дністер, Південний Буг і Чорним морем. За час існування Трансністрії з серпня 1941 по 1944 рік було вбито, розстріляно, спалено заживо біля 350 тисяч євреїв, які проживали на території так званої Трансністрії… Це про фашизм, нацизм, масові розстріли, це дітовбивство, це Голокост", – заявив Красносельський.

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Він додав, що після завершення літніх канікул внесе у місцевий "законодавчий орган" ініціативу щодо прирівняння терміну "Трансністрія" до символів фашизму і нацизму.

"Не можна у нас використовувати термін Трансністрія. Це кров, страждання, ненависть, війна", – заявив Красносельський.

Де-факто Красносельський звузив значення терміну до назви адміністративно-територіальної одиниці, яку нацистська Німеччина створила на частині теперішніх територій Молдови і півдня України та віддала під румунську адміністрацію у роки Другої світової війни під назвою "губернорат Трансністрія".

Проте "Трансністрія" є румунською назвою для регіону, зокрема вживається у законодавстві Молдови румунською мовою та загалом у термінології іноземними мовами на позначення невизнаного Придністров’я, на додачу до "офіційної" повної назви ("Придністровська Молдавська Республіка").

Нагадаємо, прем'єр Молдови виключив зв’язок питання Придністров'я з можливими переговорами України й РФ.

Серед жителів Молдові розходяться думки, як бути з Придністров'ям, але 75% проти силового рішення.

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