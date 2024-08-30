Лидер Приднестровья хочет объявить "фашизмом" название "Транснистрия" для обозначения региона

Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что инициирует законодательный запрет на использование названия "Транснистрия" для обозначения региона.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом он заявил на пресс-конференции 29 августа.

Красносельский заявил, что внесет инициативу по приравниванию употребления этого теримина к "фашизму и нацизму".

"Некоторые называют Приднестровье Транснистрией, то есть территорией за Днестром. Но исторически Транснистрия – это территория, которая ограничивалась реками Днестр, Южный Буг и Черным морем. За время существования Транснистрии с августа 1941 по 1944 год было убито, расстреляно, сожжено заживо около 350 тысяч евреев, проживавших на территории так называемой Транснистрии... Это есть фашизм, нацизм, массовые расстрелы, это детоубийство, это Холокост", – заявил Красносельский.

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Он добавил, что после завершения летних каникул внесет в местный "законодательный орган" инициативу по приравниванию термина "Транснистрия" к символам фашизма и нацизма.

"Нельзя у нас использовать термин Транснистрия. Это кровь, страдания, ненависть, война", – заявил Красносельский.

Де-факто Красносельский сузил значение термина до названия административно-территориальной единицы, которую в годы Второй мировой войны нацистская Германия создала на части нынешних территорий Молдовы и юга Украины и отдала под румынскую администрацию под названием "губернорат Транснистрия".

Однако "Транснистрия" является румынским названием для региона, в частности употребляется в законодательстве Молдовы на румынском языке и иностранных языках для обозначения непризнанного Приднестровья, в дополнение к "официальному" полному названию ("Приднестровская Молдавская Республика").

Напомним, премьер Молдовы исключил связь вопроса Приднестровья с возможными переговорами Украины и РФ.

Среди жителей Молдове расходятся мнения, как быть с Приднестровьем, но 75% против силового решения.

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